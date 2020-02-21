В Японии 970 незаражённых COVID-2019 сошли с Diamond Princess

18:25

В Японии 970 человек, у которых не обнаружили коронавирусной инфекции COVID-2019, сошли на берег с лайнера Diamond Princess.

Об этом информирует NHK.

Как сообщает ТАСС, среди них 14 россиян.

Отмечается, что покинувшим лайнер предписано самостоятельно следить за состоянием здоровья и в течение последующих 14 дней регулярно измерять температуру тела.

Ранее сообщалось, что японские медики диагностировали COVID-19 ещё у двоих граждан России, находившихся на круизном лайнере.

Источник: Россия Сегодня