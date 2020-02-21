В Японии 970 незаражённых COVID-2019 сошли с Diamond Princess

18:25
В Японии 970 человек, у которых не обнаружили коронавирусной инфекции COVID-2019, сошли на берег с лайнера Diamond Princess.
Об этом информирует NHK.
Как сообщает ТАСС, среди них 14 россиян.
Отмечается, что покинувшим лайнер предписано самостоятельно следить за состоянием здоровья и в течение последующих 14 дней регулярно измерять температуру тела.
Ранее сообщалось, что японские медики диагностировали COVID-19 ещё у двоих граждан России, находившихся на круизном лайнере.
Источник: Россия Сегодня
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