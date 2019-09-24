В Bellator заявили, что допустят Макгрегора в качестве зрителя на свой турнир в Дублине

12:02

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сможет в качестве зрителя посетить турнир под эгидой организации Bellator, который состоится в Дублине, несмотря на конфликт в 2017 году.

«Конор Макгрегор может посетить мероприятие», — цитирует ТАСС пресс-службу Bellator. Турнир организации в Дублине состоится 27 сентября.

В 2017 году во время другого турнира Bellator Конор Макгрегор ворвался в клетку и едва не стал причиной потасовки.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Фергюсон не проведут бой 14 декабря.

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Источник: Россия Сегодня