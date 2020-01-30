В Facebook заявили о 2,5 млрд ежемесячных пользователей

30 января 2020     20
В Facebook заявили о 2,5 млрд ежемесячных пользователей

03:58

Число активных пользователей соцсети Facebook достигло 2,5 млрд, что на 8% больше прошлогодних показателей. Об этом свидетельствует квартальный отчёт, опубликованный компанией.

globallookpress.com

Как уточняется в документе, речь идёт о ежемесячных активных пользователях. Ежедневно социальную сеть посещают 1,66 млрд пользователей, что говорит о росте этого показателя на 9%.

При этом выручка компании в 2019 году составила $70,697 млрд, она увеличилась на 27% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль же снизилась на 16% — до $18,485 млрд.

В декабре 2019 года журнал Forbes поставил основателя Facebook Марка Цукерберга на второе место в рейтинге успешных и «неудачливых» миллиардеров года, его состояние возросло на $22,1 млрд.

Источник: Россия Сегодня

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