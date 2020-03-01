В IBU отреагировали на возможные переносы этапов КМ из-за коронавируса

12:48

Международный союз биатлонистов (IBU) отреагировал на слухи о возможной отмене этапов Кубка мира в связи с эпидемией коронавируса.

@ibu_wc Twitter

«Любое решение о внесении изменений в график проведения этапов будет приниматься в первую очередь основываясь на политике и запросах соответствующих национальных властей. Мы находимся в тесном контакте со всеми нашими организационными комитетами в Чехии, Финляндии, Норвегии, Германии, Австрии и Белоруссии. В некоторых странах уже запретили массовые собрания людей, что привело к закрытию спортивных мероприятий для зрителей. Если возникнет подобный сценарий, то совместно с оргкомитетами мы будем решать, как проводить соревнования и минимизировать последствия для хозяев», — цитирует текст заявления пресс-служба IBU.

Ранее сообщалось, что этап КМ по биатлону в Нове-Место может быть отменён из-за коронавируса.

Источник: Россия Сегодня