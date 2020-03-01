В IBU отреагировали на возможные переносы этапов КМ из-за коронавируса

1 марта 2020     23
В IBU отреагировали на возможные переносы этапов КМ из-за коронавируса

12:48

Международный союз биатлонистов (IBU) отреагировал на слухи о возможной отмене этапов Кубка мира в связи с эпидемией коронавируса.

@ibu_wc Twitter

«Любое решение о внесении изменений в график проведения этапов будет приниматься в первую очередь основываясь на политике и запросах соответствующих национальных властей. Мы находимся в тесном контакте со всеми нашими организационными комитетами в Чехии, Финляндии, Норвегии, Германии, Австрии и Белоруссии. В некоторых странах уже запретили массовые собрания людей, что привело к закрытию спортивных мероприятий для зрителей. Если возникнет подобный сценарий, то совместно с оргкомитетами мы будем решать, как проводить соревнования и минимизировать последствия для хозяев», — цитирует текст заявления пресс-служба IBU.

Ранее сообщалось, что этап КМ по биатлону в Нове-Место может быть отменён из-за коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Описано состояние Александра Емельяненко перед приездом в Чечню
Описано состояние Александра Емельяненко перед приездом в Чечню

Тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев описал, в какой форме был Александр Емельяненко перед приездом в Чеченскую республику, где он …


В Турции заявили об отсутствии цели вооруженного противостояния с Россией
В Турции заявили об отсутствии цели вооруженного противостояния с Россией

В Турции заявили об отсутствии цели вооруженного противостояния с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар, сообщает РИА …


Россияне перечислили способные убить неочевидные вещи
Россияне перечислили способные убить неочевидные вещи

Россияне перечислили неочевидные вещи, способные убить человека или нанести ему серьезный вред. Тред запустил пользователь Twitter A_Kapustin на фоне информации …


Минобороны Турции заявило о нежелании противостояния с РФ в Идлибе
Минобороны Турции заявило о нежелании противостояния с РФ в Идлибе

Турция не хочет не хочет противостояния с Россией в сирийском Идлибе, но будет жестко отвечать на атаки на свои войска …


Путин прибыл в Псков для посещения 76-й воздушно-десантной дивизии
Путин прибыл в Псков для посещения 76-й воздушно-десантной дивизии

Президент России Владимир Путин прибыл в Псковскую область, где примет участие в памятных мероприятиях в день памяти воинов 6-й роты …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты