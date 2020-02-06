В Samsung объяснили блокировку ряда функций телевизоров в России

6 февраля 2020     11
В Samsung объяснили блокировку ряда функций телевизоров в России

23:45

Блокировка некоторых функций телевизоров Samsung в России производится в связи с тем, что они не получили сертификаты для использования на территории страны. Об этом заявили в пресс-службе Samsung.

globallookpress.com

Как отмечается, заявление опубликовано в связи с появлением информации о проблемах пользователей, связанных с блокировкой в России некоторых функций телевизоров.

«Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов», — говорится в сообщении.

В компании указали, что заблокированные функции не могли быть доступны на устройствах без проведения манипуляций c заводскими настройками, например, разблокировкой или перепрошивкой.

Samsung рекомендует при покупке телевизора проверять наличие сертификата и знака EAC (сертификат соответствия техническому регламенту Eвразийского Экономического Союза).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров в России.

На экранах пользователей появлялась надпись «This TV is not fully functional in this region» («Не все функции телевизора поддерживаются в данном регионе»).

Источник: Россия Сегодня

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