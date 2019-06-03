Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново»

3 июня 2019    
Газинский получил травму в контрольном матче Россия — «Чертаново»

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский получил травму в контрольном матче с клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново».

  • РИА Новости

Газинский в первой половине первого тайма неудачно приземлился на плечо в результате борьбы с соперником и в сопровождении врачей национальной команды покинул поле.

Вместо него вышел Ильзат Ахметов.

Матч Россия — «Чертаново» проходит на базе национальной команды в Новогорске в рамках подготовки к отборочным играм на чемпионат Европы 2020 года со сборными Сан-Марино и Кипра.

Ранее сообщалось, что Комличенко присоединился к сборной России по футболу.

Источник: Россия Сегодня

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