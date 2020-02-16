«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

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В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

«Никогда не говори никогда», — заявил он в интервью РБК.

Ранее Бруйетт высказал мнение, что Россия не сможет в обход санкций США завершить строительство самостоятельно.

Он отметил, что задержка, с которой столкнулся «Газпром», «будет очень длительной», так как, по его словам, «у России нет соответствующих технологий».

Источник: Россия Сегодня