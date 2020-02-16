«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

16 февраля 2020     17
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

05:23

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

«Никогда не говори никогда», — заявил он в интервью РБК. 

Ранее Бруйетт высказал мнение, что Россия не сможет в обход санкций США завершить строительство самостоятельно.

Он отметил, что задержка, с которой столкнулся «Газпром», «будет очень длительной», так как, по его словам, «у России нет соответствующих технологий».

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

05:23 В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода …


В Багдаде обстреляли базу американской коалиции
В Багдаде обстреляли базу американской коалиции

Военная база коалиции под руководством США в Багдаде подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского …


Американский космический грузовик улетел к МКС с четвертого раза
Американский космический грузовик улетел к МКС с четвертого раза

Ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus корпорации Northrop Grumman стартовала с космодрома NASA Уоллопс у атлантического побережья США. Американский …


Российские конькобежцы выиграли ЧМ и установили мировые рекорды
Российские конькобежцы выиграли ЧМ и установили мировые рекорды

Российские конькобежцы Павел Кулижников и Наталья Воронина выиграли чемпионат мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити, установив мировые рекорды. Об …


В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий
В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий

В Тольятти к одному из жилых домов привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями. Об этом сообщает «РИА Новости» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты