Галиев, Федотов и Токранов признаны лучшими игроками недели в КХЛ

24 февраля 2020     17
Галиев, Федотов и Токранов признаны лучшими игроками недели в КХЛ

14:21

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков недели.

РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте КХЛ, лучшим вратарём признан Иван Федотов из челябинского «Трактора», на счету которого две победы в трёх матчах и 98,80% отражённых бросков.

Лучшим защитником стал Василий Токранов из петербургского СКА, который помог команде трижды обыграть соперников, сделав три результативные передачи. Кроме того, он совершил три силовых приёма и дважды заблокировал броски. Общий коэффициент полезности Токранова достиг «+5».

Лучшим нападающим признан форвард казанского «Ак Барса» Станислав Галиев, одержавший победы в двух матчах из трёх. Он набрал в этих играх семь очков с общим показателем полезности «+3».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал волевую победу над минским «Динамо» в КХЛ.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе из-за шторма прекращено движение катеров
В Севастополе из-за шторма прекращено движение катеров

С 13:30 24 февраля из-за ухудшения погодных условий остановлено движение катеров в Севастополе. Перевозки пассажиров из центра на Северную сторону и …


Галиев, Федотов и Токранов признаны лучшими игроками недели в КХЛ
Галиев, Федотов и Токранов признаны лучшими игроками недели в КХЛ

14:21 Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков недели. РИА Новости Как сообщается на официальном сайте КХЛ, лучшим вратарём признан Иван Федотов из …


В ЕС рассказали о работе над сценариями реагирования на коронавирус
В ЕС рассказали о работе над сценариями реагирования на коронавирус

14:22 Евросоюз прорабатывает разные кризисные сценарии вокруг развития ситуации с коронавирусом, заявил комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич. …


В Пермском крае проверят сообщения о ненадлежащем поведении фельдшеров
В Пермском крае проверят сообщения о ненадлежащем поведении фельдшеров

В минздраве Пермского края прокомментировали размещенный в Сети видеоролик, в котором фельдшеры скорой помощи тащат пациента к машине по асфальту, …


Врачи в Казани обследовали россиян с Diamond Princess
Врачи в Казани обследовали россиян с Diamond Princess

Восемь россиян, которые прибыли в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, находятся в хорошем состоянии, у них нет …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты