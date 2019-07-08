Гандболистка сборной России Королёва погибла в Польше

Ранее сообщалось , что было найдено тело пропавшей швейцарской футболистки.

Отмечается, что полиция проводит расследование по факту гибели спортменки. По предварительным данным она утонула в водоёме рядом с игровыми кортами.

Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, трагедия произошла по завершению чемпионата Европы, прошедшего в польском городе Старе-Яблонки.

Российская гандболистка Екатерина Королёва умерла в возрасте 20 лет во время пребывания в Польше.

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