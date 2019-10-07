Ганус рассказал о возможных последствиях нового отстранения РУСАДА

7 октября 2019     36
Ганус рассказал о возможных последствиях нового отстранения РУСАДА

03:00

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, какие санкции ожидают Россию в связи с несоответствием базы данных московской лаборатории имеющейся у Международного антидопингового агентства (WADA) информации.

РИА Новости

«Ситуация критическая. Глава комиссии WADA по соответствию Джонатан Тейлор на основании заключения экспертов сказал, что у них нет сомнений: это не случайное изменение. Знаете, бывает, что мы работаем за компьютером, нажали на клавишу, раз — и что-то удалилось. Но тот объем данных, что был в январе передан российской стороной представителям WADA, нельзя изменить одним случайным нажатием», — приводят слова Гануса «Известия».

Он отметил, что в случает если не удастся предоставить WADA убедительные и приемлемые доводы, то Россию ждёт отстранение от двух ближайших Олимпиад — летней в Токио и зимней в Пекине.

«Многие упускают из виду, что речь идёт именно о таких последствиях. Если сейчас получим новые, ещё более тяжёлые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти», — добавил глава РУСАДА.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее сообщалось, что МОК не обсуждал с WADA вопрос отстранения России от ОИ-2020.

Источник: Россия Сегодня

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