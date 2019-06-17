Россиянка Маргарита Гаспарян сумела победить украинку Элину Свитолину в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме.
- ©BEAUTIFULSPORTS/Orangepictures
- globallookpress.com
Матч закончился со счётом 6:3, 3:6, 6:4 в пользу россиянки. Встреча продолжалась 1 час и 53 минуты.
За право сыграть в четвертьфинале Гаспарян поспорит с победителем пары Екатерина Александрова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия).
Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Вердаско на теннисном турнире в Лондоне.
Источник: Россия Сегодня
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Гаспарян в трёх сетах обыграла Свитолину на турнире WTA в Бирмингеме
Россиянка Маргарита Гаспарян сумела победить украинку Элину Свитолину в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме. ©BEAUTIFULSPORTS/Orangepictures …
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