Гендиректор «Зенита» назвал недоразумением пропущенный мяч в матче с «Краснодаром»

4 августа 2019     28
Гендиректор «Зенита» назвал недоразумением пропущенный мяч в матче с «Краснодаром»

01:47

Гендиректор «Зенита» прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

© @zenit_spb

«Гол в наши ворота — это недоразумение. Так бывает в футболе. Но самое главное — команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха. Есть над чем работать, но важно, что команда не проиграла и показала, что даже в таких ситуациях нас не обыграть», — приводит слова Медведева ТАСС.

Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершился со счётом 1:1.

Ранее Сергей Семак рассказал, накажет ли «Зенит» Дугласа дос Сантоса за автогол в матче с «Краснодаром».

Источник: Россия Сегодня

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Гендиректор «Зенита» назвал недоразумением пропущенный мяч в матче с «Краснодаром»
Гендиректор «Зенита» назвал недоразумением пропущенный мяч в матче с «Краснодаром»

01:47 Гендиректор «Зенита» прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). © @zenit_spb «Гол в наши ворота …


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