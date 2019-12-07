Гендиректор «Спартака» оценил акцию протеста фанатов в 19-м туре РПЛ

15:20

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал акцию протеста фанатов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в матчах 19-го тура.

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«К акции мы относимся с пониманием. Мы всё-таки хотим, чтобы такое, как в Питере, не повторялось. Мы не могли поддержать трёх других болельщиков тогда, мы отвечаем за то, что происходит на стадионе. Что за пределами — можем только наблюдать и осуждать», — цитирует функционера «Чемпионат».

По его словам, клуб юридически подержал заводящего фан-сектора красно-белых Валерия Бевза, но не успел оказать помощь ещё трём болельщикам.

«Солидарность других фанатов — это позитивный случай, что все решили в знак протеста уйти. Это хорошо. Когда все клубы показывают недовольство, это имеет больший вес», — добавил Цорн.

Напомним, что объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Тогда были задержаны порядка ста болельщиков «Спартака». Один из лидеров фан-движения команды Валерий Бевз получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на полтора года.

Акцию уже поддержали болельщики «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и «Арсенала».

Ранее сообщалось, что фанаты «Ростова» досрочно покинут стадион на матче со «Спартаком» в знак протеста.

Источник: Россия Сегодня