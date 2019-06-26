Генсек НАТО заявил о возможности принятия мер после распада ДРСМД

Министры обороны Североатлантического альянса начали обсуждать военные о политические меры, которые будут введены в действие после прекращения действия Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности.
Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом заседания.
«Мы обсудим пакет военных и политических мер, которые будут введены в действие после прекращения действия ДРСМД», — цитирует его ТАСС.
Также он призвал Россию к уничтожению крылатых ракет 9М729, что, по его мнению, позволит сохранить ДРСМД.
В марте в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва не намерена уничтожать свои комплексы с ракетой 9М729.
Источник: Россия Сегодня