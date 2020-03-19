Генсек ООН заявил о войне мира с коронавирусом

19 марта 2020     19
Генсек ООН заявил о войне мира с коронавирусом

19:48

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусной инфекцией COVID-19.

© Fotostand / Weiland globallookpress.com

Об этом он объявил впервые проводя общение с журналистами в формате видеоконференции.

«Мир стоит перед лицом общего врага. Мы находимся в состоянии войны с вирусом. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа — его масштабу», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что мир находится «в беспрецедентной ситуации, и обычные правила больше не могут применяться».

«Мы не можем использовать стандартные инструменты в такое нестандартное время», — сказал генсек ООН.

Ранее стало известно, что ООН отменит все мероприятия на ближайшие два месяца из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Источник: Россия Сегодня

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