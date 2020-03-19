Генсек ООН заявил о войне мира с коронавирусом

19:48
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусной инфекцией COVID-19.© Fotostand / Weiland globallookpress.com
Об этом он объявил впервые проводя общение с журналистами в формате видеоконференции.
«Мир стоит перед лицом общего врага. Мы находимся в состоянии войны с вирусом. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа — его масштабу», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что мир находится «в беспрецедентной ситуации, и обычные правила больше не могут применяться».
«Мы не можем использовать стандартные инструменты в такое нестандартное время», — сказал генсек ООН.
Ранее стало известно, что ООН отменит все мероприятия на ближайшие два месяца из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Источник: Россия Сегодня