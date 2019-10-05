«Герои с характером и волей»: россияне Акименко и Иванюк стали призёрами ЧМ по лёгкой атлетике в прыжках в высоту

Сразу два российских спортсмена стали призёрами чемпионата мира в Дохе в прыжках в высоту. Михаил Акименко и Илья Иванюк завоевали соответственно серебряную и бронзовую медали. Они уступили только хозяину соревнований катарцу Мутазу Эссе Баршиму. Кроме того, в восьмой день ЧМ стало известно о травме россиянки Дарьи Клишиной. Кенийские бегуны установили уникальное достижение в стипль-чезе, а представительница США Далайла Мухаммад побила свой же мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.

Две медали россиян

Главным событием восьмого дня чемпионата мира в Дохе для российских болельщиков стал финал в прыжках в высоту среди мужчин. Ещё недавно казалось, что за медали бороться будет только Илья Иванюк, который с прыжком на 2,33 м является одним из лидеров сезона. Но всего за несколько дней до соревнований пришла хорошая новость — бравший такую же высоту Михаил Акименко добился получения нейтрального статуса и прибыл в Катар.

Шансы на то, что кто-то из них в итоге поднимется на пьедестал почёта, можно было оценивать как высокие. В этом сезоне в мужских прыжках в высоту нет ярко выраженного фаворита, которому бы можно было заранее отдать золотую медаль. Статистическим лидером был белорус Максим Недосеков, но свою попытку на 2,35 м он реализовал всего один раз в Минске и больше выше 2,30 м не забирался ни разу.

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Более опасным соперником можно было считать Мутаза Эссу Баршима. Самый известный легкоатлет Катара дома должен был защищать титул чемпиона мира, и, если бы не прошлогодняя травма, сомнений в его успехе не возникало бы. Тем не менее на предыдущих стартах сезона Баршим не был особо заметен. Однако уже в квалификации на ЧМ он выглядел очень неплохо и дал понять, что проблемы со здоровьем позади.

Финальные состязания начались с высоты 2,19 м, на которой никто из фаворитов проблем не испытал. Планка затем поднялась на пять сантиметров, и с ней не сразу справился Недосеков, в то время как Акименко, Иванюк и Баршим уверенно прошли дальше. Одной попытки им хватило и на следующих высотах 2,27 м и 2,30 м, где к ним на первом месте неожиданно присоединился кубинец Луис Энрике Сайас. Недосеков вместе с австралийцем Брэндоном Старком и канадцем Майклом Мэйсоном тоже остались в борьбе, но уступали лидирующему квартету по попыткам.

На высоте 2,33 м белорусский прыгун перестал пользоваться двумя попытками и с ходу покорил планку. Но лидерство Недосекова пресёк Акименко, так же быстро повторивший личный рекорд. Остальным участникам пришлось повозиться — никто не смог взять высоту ни с первого подхода, ни со второго. Присоединиться к лидерам всё-таки смог Баршим, чем вызвал оглушительный шум на трибунах «Халифы», а затем и Иванюк. Причём о третьей попытке россиянина судьи забыли — они уже начали повышать планку, когда он хотел приступить к прыжку.

Баршим продолжил радовать катарских болельщиков и с первого раза покорил 2,35 м, прибавив к своему лучшему результату сезона уже целых восемь сантиметров. Но первым он не стал. Тут же над планкой пролетел Акименко, а затем и Иванюк, который по попыткам поделил с Баршимом второе место. Оба россиянина таким образом побили свои личные рекорды. Допустившему ошибку Недосекову пришлось переносить попытки на следующую высоту 2,37.

Белорус сразу сбил планку два раза, и впервые за 18 лет в этой дисциплине на пьедестал почёта поднялись сразу два российских спортсмена. Ниже третьего места ни Иванюк, ни Акименко на своём дебютном чемпионате мира уже опуститься не могли. Но и подняться выше первого тоже. Баршим взял высоту 2,37 метра с первой попытки, и его результат россияне уже повторить не сумели. Акименко стал серебряным призёром, а Иванюк замкнул тройку призёров — для обоих это фантастический результат.

Как считает глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, россияне продемонстрировали «невероятные по красоте прыжки» и показали характер и волю.

«Акименко, не выступавший на международных стартах четыре года, это его первый взрослый старт, на котором он установил и личный рекорд, не дрогнул. Илья Иванюк тоже вернётся из Дохи с личным рекордом и шикарной попыткой на 2,37 м. Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто «дышали» Баршимой. Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — цитирует Шляхтина ТАСС.

Рекорд спустя два месяца

Одним из самых запоминающихся событий года в лёгкой атлетике стал мировой рекорд американки Далайлы Мухаммад в беге на 400 метров с барьерами. 28 июля она пробежала дистанцию за 52,20 с и побила на 14 сотых достижение Юлии Печёнкиной, которое держалось 15 лет.

Но мировой рекорд олимпийской чемпионки 2016 года прожил недолго. Сама же Мухаммад побила его в финале чемпионата мира в Дохе. В первую очередь она боролась за золото со своей молодой соотечественницей Сидни Маклафлин, которая не отставала на протяжении всей дистанции. Чтобы победить, Мухаммад оставалось только переписывать историю заново, и в итоге она остановила секундомер на отметке 52,16 с. Маклафлин уступила всего лишь семь сотых в этом феноменальном забеге. Бронзу с личным рекордом выиграла представительница Ямайки Рашелл Клейтон, которая оказалась на финише спустя целых полторы секунды.

Кенийское доминирование

Очередной ареной противостояния Кении и Эфиопии стал мужской бег на 3000 метров с препятствиями. В этом году эфиопцы как никогда оказались близки к тому, чтобы расстроить своих главных соперников. Лидер кенийской сборной и чемпион мира Консеслус Кипрото всё лето мучился из-за травм, и болельщики не имели представления, в какой форме он находится. В то же время эфиопы Ламеча Гирма и Гетнет Вале наряду с марокканцем Суфьяном Эль-Баккали показывали очень мощные результаты в этом году.

Вчетвером они захватили лидерство в финальном забеге в Дохе, а после звонка колокола, сигнализировавшем о последнем круге, Кипрото и Гирма ускорились, чтобы разыграть золото только между собой. Они бежали абсолютно синхронно и также одинаково преодолевали все препятствия. Даже на финишной прямой не было понятно, кто же одержит победу. И всё-таки второе золото подряд и четвёртую медаль за карьеру завоевал Кипрото, который лишь на одну сотую секунды обогнал Гирму. Кения выиграла мужской стипль-чез на чемпионатах мира в седьмой раз подряд и стала первой страной, которая так долго доминирует в мужских видах программы.

Куба против Кубы

Ещё после квалификации в женском метании диска стало очевидным, что борьбу за медали поведут только три спортсменки. Помимо действующей чемпионки мира Сандры Перкович из Хорватии на победу претендовали две кубинки — обладательница золота 2015 года Дения Кабальеро и Яиме Перес. Втроём они оторвались слишком далеко ото всех остальных девушек.

В финале им предстояло определить, в каком порядке они выстроятся на пьедестале почёта. Первую заявку сделала Перкович, метнув диск на 66,72 м, но тут же Перес ответила попыткой на 68,10 м. Её лидерство держалось вплоть до четвёртого раунда, когда Кабальеро оказалась дальше ещё на 34 сантиметра. Перес незамедлительно ответила ещё одним впечатляющим броском уже на 69,17 м, который уже никто побить не сумел.

Перкович к тому времени уже сдалась и даже не хотела, чтобы судьи измеряли её попытки. Она стала бронзовым призёром и присоединилась к Ярелис Барриос с Кубы и Николете Грасу из Румынии, которые выигрывали четыре медали на чемпионатах мира.

Колумбийский сюрприз

Восьмой день завершался мужским финалом на гладкие 400 метров. От напряжения, которое царило на стадионе «Халифа», даже сломалась акустическая система, и участники забега остались без представления перед публикой.

После того, как в полуфинале из борьбы выбыл главный фаворит и лидер сезона Майкл Норман из США, борьбу между собой повели уроженцы стран Карибского бассейна — Стивен Гардинер с Багам и Кирани Джеймс из Гренады. Но Джеймс к финалу свой пыл умерил, а Гардинер был всерьёз настроен на то, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала после серебра на прошлом мировом первенстве.

Багамский спортсмен в итоге не позволил никому подобраться к себе, но за его спиной борьба за медали была нешуточной. Неожиданно на второе место поднялся колумбиец Антони Самбрано — его соотечественники ещё никогда не были призёрами в беговых дисциплинах. 21-летний спортсмен установил рекорд Южной Америки и оставил с бронзой представителя США Фреда Керли, который был вторым перед заключительным поворотом.

Спор из-за призовых

У женщин состязания в прыжках в высоту давно закончились, но страсти вокруг них продолжают бушевать. Муж трёхкратной чемпионки мира Марии Ласицкене, телекомментатор Владас Ласицкас подверг критике то, как во Всероссийской федерации лёгкой атлетики отреагировали на победу 26-летней спортсменки. Он рассказал, что легкоатлеты за золотую медаль получают SMS-сообщение с поздравлениями от главы федерации и букет цветов, в то время как боксёрам на недавно завершившемся чемпионате мира в Екатеринбурге за победу полагались новая машина и призовые размером пять миллионов рублей.

Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей 👍🏻 Легкоатлетам от ВФЛА: смс от главы федерации с букетиком 😂 pic.twitter.com/ZR8qVfxG7G — Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) October 3, 2019

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин не оставил этот выпад без внимания. Он ответил Ласицкасу, что соревнования в Дохе ещё не завершились, поэтому рассуждать о выплате призовых от федерации пока преждевременно.

«Там, помимо Марии Ласицкене, ещё есть Сергей Шубенков, есть ещё на всякий случай Анжелика Сидорова, ещё чемпионат мира не закончился. Поэтому отдельно ничего вручать Марии Ласицкене федерация пока не собирается, потому что на сегодняшний день надо завершить чемпионат мира и все вещи решаются в конце сезона. Поэтому я считаю, что само заявление некорректно звучит», — сказал Шляхтин «РБК-Спорт».

Ласицкас продолжил заочный разговор и заявил в Twitter, что имел в виду выступление Марии не в Дохе, а на прошлом чемпионате мира в Лондоне, когда она выиграла свою вторую золотую медаль соревнований.

Дмитрий Анатольевич, я имел в виду чемпионат мира 2017 в Лондоне. Он завершился уже 2 года назад 😉 pic.twitter.com/y9VIJoH3Qd — Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) October 4, 2019

Травма Клишиной

Чемпионат мира в Дохе не обошёлся без потерь в российской сборной. В последний момент с состязаний снялась серебряный призёр прошлых соревнований Дарья Клишина. Она не сможет выступить в прыжках в длину и будет с новыми силами готовиться к следующему олимпийскому сезону, когда полностью восстановится.

«К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате мира в Дохе и были вынуждены сняться. Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков. Прилетела сюда, продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать. Важнее сейчас плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт», — сказала Клишина пресс-службе ВФЛА.

Квалификация в женских прыжках в длину пройдёт 5 октября, и Россию в ней представит только Елена Соколова. Клишина в этом году имела в активе прыжок на 6,84 м, который позволял ей находиться на 14-м месте в списке лучших текущего сезона.

Источник: Россия Сегодня