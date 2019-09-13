Гилерме сравнил жизнь в Бразилии и в России

13 сентября 2019     6
Гилерме сравнил жизнь в Бразилии и в России

19:41

Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Гилерме сравнил жизнь в России и Бразилии.

@UEFAcom_ru Twitter

«Самый главный стереотип: что на любом празднестве все пьют водку и нужно каждую минуту вставать и произносить тост. У нас такого нет: мы просто бухаем и расслабляемся. Вставать не надо. Я очень удивился, когда приехал в Россию первый раз — это было в августе. В Бразилии все думают, что тут всегда холодно. Но в Москве было жарко, город выглядел очень красиво. Бразильцы постоянно улыбаются, потому что тепло и солнце светит. А у вас есть причины, чтобы не улыбаться. В Бразилии больше болеют, чем здесь. На каждую игру собирается полный стадион. Но в Бразилии особо ярые фанаты могут угрожать команде, если результат плохой. Здесь такого нет — нас уважают вне зависимости от результата», — рассказал Гилерме в интервью пресс-службе сборной России.

33-летний бразильский голкипер играет за «Локомотив» с 2007 года. В ноябре 2015 года Гильерме получил российское гражданство, а с 2016 года является игроком сборной России.

Ранее сообщалось, что Василий Кикнадзе рассказал о несостоявшемся трансфере звёздного нападающего в «Локомотив».

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Студенты и педагоги Севастополя написали IT-диктант
Студенты и педагоги Севастополя написали IT-диктант

Акция проходит второй год по всей стране и приурочена ко Дню программиста. Участники ответили на 32 вопроса. На каждый было …


13 сентября в Севастополе ликвидировали два крупных природных пожара
13 сентября в Севастополе ликвидировали два крупных природных пожара

Один из них произошёл в Балаклаве, второй – в районе шоссе Генерала Моргунова. 13 сентября сотрудники МЧС по городу Севастополю …


Гилерме сравнил жизнь в Бразилии и в России
Гилерме сравнил жизнь в Бразилии и в России

19:41 Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Гилерме сравнил жизнь в России и Бразилии. @UEFAcom_ru Twitter «Самый главный стереотип: что на …


Воронежская семья на протяжении двух лет издевалась над мальчиком
Воронежская семья на протяжении двух лет издевалась над мальчиком

В городе Лиски (Воронежская область) муж и жена на протяжении двух лет били, прижигали зажигалкой и держали на привязи 7-летнего …


Анастасия Заворотнюк расскажет о своем здоровье
Анастасия Заворотнюк расскажет о своем здоровье

Актриса Анастасия Заворотнюк, об ухудшении состояния здоровья которой стало известно 13 сентября, сама расскажет об этом в эфире одного из федеральных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты