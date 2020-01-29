«Гимн РФ на награждении звучал впервые»: пилоты «КамАЗа» Каргинов и Шибалов — о «Дакаре-2020» и соперничестве с «МАЗом»

Ралли-рейд «Дакар», который в нынешнем году впервые прошёл в Саудовской Аравии, запомнился красотой пейзажей и сложностью маршрутов. Об этом рассказали пилоты команды «КамАЗ-Мастер» Андрей Каргинов и Антон Шибалов, занявшие первое и второе места соответственно. В интервью RT спортсмены также похвалили организаторов, отметив, что впервые услышали на церемонии награждения гимн страны победителей соревнований. Гонщики также прокомментировали участие в ралли бывшего пилота «Формулы-1» Фернандо Алонсо и признались, что рады конкуренции со стороны белорусской команды «МАЗ».

О новой трассе в Саудовской Аравии

Андрей Каргинов: Думаю, уже можно говорить о том, что нынешний «Дакар» войдёт в историю. В этом году ралли переехало в Саудовскую Аравию, и это уже третья страна за всю историю гонки. Отправлялись туда с волнением, Восток ведь, как известно, дело тонкое. Но оказалось, что люди там очень дружелюбные, и времени на то, чтобы адаптироваться, ушло совсем немного.

Антон Шибалов: Новый континент — это всегда интересно. Организаторы предусмотрели и красочную церемонию открытия, и классный финишный подиум. Мы были удивлены, давно такого не было. И, конечно, сама страна очень красивая. Накануне гонки, правда, были некоторые опасения, что маршрут может получиться недостаточно разнообразным, но в итоге всё было здорово. В первой половине ралли преобладали песчаные участки, во второй — каменистые, при этом ландшафт менялся почти каждый день. Мы проехали практически через всю страну.

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А. К.: Действительно, вопреки ожиданиям, трасса оказалась сложная. Это было понятно хотя бы по тому, как мы чувствовали себя, выходя из кабины — болело всё тело. А ещё по тому, как «чувствовали» себя машины. Механикам приходилось сверкать сваркой до самого утра, автомобили тоже переживали огромные нагрузки. В целом хочется видеть побольше таких трасс, а ещё, возможно, «зацепить» в следующем году какую-то другую страну из соседних. Ралли-рейды тем и хороши, что можно познакомиться с регионом и населением, а ещё показать местным жителям, какие бывают автомобили и на что они способны.

А. Ш.: Запомнились пейзажи, они там очень красивые: все эти каньоны, камни, которые выглядят так, как будто их термиты изъели. Но трасса была не только разнообразная, но и очень непростая. Впрочем, «Дакар» никогда и не бывает лёгким, ведь все участники видят маршрут впервые. Ралли-рейды — это не та дисциплина, в которой ты можешь оттачивать поворот за поворотом, постоянно улучшая его. К условиям приходится подстраиваться прямо на месте.

А. К.: В этом году была ещё одна «изюминка»: когда мы стояли на пьедестале почёта, заиграл гимн России. Такое случилось впервые за всю историю «Дакара». Это было очень неожиданно, и нас всех переполняла гордость.

О зрительском интересе и участии Фернандо Алонсо

А. К.: То, что на «Дакар» в этом году приехал Фернандо Алонсо, конечно, увеличило зрительский интерес к гонке. Наверняка её посмотрели многие поклонники «Формулы-1», а также персональные болельщики пилота. Да и нам тоже было приятно находиться бок о бок с ним. А иногда так получалось, что и вместе стартовали.

А. Ш.: Вообще, всё было здорово организовано, но на финише не было зрителей. Конечно, после того, к чему мы привыкли в Аргентине, не хватало встречающих болельщиков. С другой стороны, плюсы в этом тоже есть, потому что толпа фанатов обычно немного осложняет манёвренность.

А. К.: Сразу всё идеально не бывает, всегда поначалу есть какие-то шероховатости. Возможно, отсутствие зрителей было связано с тем, что турнир не очень хорошо освещался в СМИ. Также стоит учитывать и специфику страны — может быть, болельщиков просто не захотели пускать непосредственно к участникам гонки. Но, думаю, организаторы сделают правильные выводы и в будущем всё наладится.

О сходе с дистанции экипажа Эдуарда Николаева

А. Ш.: Экипаж Эдуарда Николаева провёл целую ночь в пустыне, ребята сами перебрали мотор, но потом всё равно были вынуждены прекратить участие в гонке. Конечно, мы переживали за них, не видели их две ночи. Но практически каждый из нас по ходу карьеры когда-то оставался в пустыне или в степи. И когда экипаж остаётся один на один со своей проблемой, это и есть преодоление, этим и интересны ралли-рейды.

Никогда не знаешь, сколько времени ты потратишь на поиски решения. Сначала обычно случается паника, и тебе кажется, что ты проведёшь в этой пустыне всю жизнь! Но в такой ситуации у человека активируется мозг, и ты потом сам себе удивляешься. Иногда начинаешь действовать нестандартно, и это школа жизни, которую надо пройти.

А. К.: Конечно, мы будем разбираться, будем искать причины, почему Эдуард столкнулся с такими проблемами. Будем надеяться, это больше не повторится. Ребята даже жгли костёр, чтобы не замёрзнуть ночью, когда перебирали мотор. В Саудовской Аравии сейчас, как и у нас, зима, и по ночам холодно. Так что ребята нашли ветки, разожгли огонь и периодически грелись, пока чинили автомобиль. Ремонтировать машину, находясь далеко от цивилизации, в чужой стране, в пустыне, на холоде, собственными силами и с минимальным количеством запчастей, очень и очень сложно.

А. Ш.: Николаеву в этом году, действительно, не повезло. Но таков уж автоспорт. Сегодня удача на твоей стороне, а завтра всё наоборот. Да, ему пришлось сойти с дистанции, но на его месте мог оказаться любой из нас. Вообще в этом году процент доехавших до финиша был довольно небольшой, много было тех, кто, как и Николаев, сошёл с маршрута. Это говорит о том, что трасса была очень сложной — практически как гонка на выживание.

О конкуренции с белорусским «МАЗом»

А.К.: Мы очень ждали конкуренцию, мы готовились к ней, и в этом отношении, конечно, одним из главных раздражителей был Сергей Вязович на МАЗе. Перед стартом мы посмотрели друг на друга и поняли, что легко не будет никому. Но в нашей команде очень рады, что есть такие соперники, это заставляет нас совершенствоваться и преодолевать дистанцию ещё быстрее. Когда кто-то наступает на пятки, начинаешь искать в себе резервы. Думаю, что в последующие годы «МАЗ» станет ещё более подготовленной командой. Тем интереснее будет.

О взаимовыручке на ралли-рейдах

А.Ш.: «Дакар» — это собрание историй о взаимовыручке. Потому что когда видишь, что люди на автомобилях встали где-то далеко от цивилизации, а в радиусе двухсот километров нет не то что заправок или магазинов с едой и водой, а вообще ни души, то, конечно, их единственная надежда — это проезжающие мимо экипажи. Благо, сейчас у организаторов есть системы оповещения, и в случае серьёзной опасности прилетит вертолёт. Но раньше такого не было, и, наверное, с тех времён и зародилась традиция не проезжать мимо тех, кому нужна помощь.

Ты как минимум остановишься и спросишь, чем помочь, оставишь воды, потому что неизвестно, как долго они ещё простоят. На прошлом «Дакаре» мы как раз помогли команде «МАЗ», нашим конкурентам, выдернули их из солончака, и в результате они заняли второе место. Но хоть это и были наши соперники, мы не могли просто так уехать. Потому что завтра сами можем оказаться в такой ситуации. Неприятно ведь, когда участники проезжают мимо, даже видя, что у тебя проблемы. А такое, к сожалению, тоже бывает.

О девушках на «Дакаре»

А.К.: В «Дакаре» принимают участие и девушки, причём в классе мотоциклов, и, конечно, мы не перестаём этому удивляться. Это ведь самая сложная категория! Ты сам себе и пилот, и штурман, и механик. Это сложнейший класс даже для мужчин, но оказывается, девушки тоже активно пробуют в нём свои силы.

А.Ш.: Женщины в автогонках — это всегда интересно, но вот ралли-рейды, на мой взгляд, всё-таки не женское дело. Тут ведь и спартанские условия, и тяжелейшие физические нагрузки. С другой стороны, к тем же мотоциклистам мы и так испытываем огромное уважение, а если видим, что это ещё и девушка, то уважаем ещё больше.

Конечно, у них за плечами большой опыт и долгие годы подготовки, но вот лично я бы, думаю, не смог проехать такой маршрут на мотоцикле. Но если в классе грузовиков появится женская команда, будет прикольно. Хотя, если честно, я не представляю себе этот экипаж. Ведь просто поменять колесо на грузовике — это и для нас далеко не раз плюнуть. Какие же это должны быть девушки, чтобы закинуть колесо весом более ста килограммов?!

О семьях

А.К.: У меня двое сыновей, и оба интересуются автогонками. Старший пошёл по моим стопам, он уже трёхкратный призёр Татарстана по картингу. Сейчас мой папа занимается с ним, а до этого он всю жизнь посвятил занятиям картингом со мной. И до сих пор не устал. Видимо, любовь к автоспорту передаётся из поколения в поколение — в своё время от отца мне, а теперь и моему сыну. Но это естественно. Я ведь тоже могу научить сына только тому, что лучше всего умею сам. И пока он занимается картингом и ему всё нравится, я его останавливать не буду, готов участвовать и помогать. А младшему пока всего три с половиной года, но он уже тоже без руля жить не может.

А.Ш.: Близкие к «Дакару» уже, конечно, привыкли. Хотя когда-то смеялись, говорили, мол, дальнобойщики. Безусловно, тяжело уезжать надолго от родных, но эти периоды разлуки нас, честно говоря, только сближают.

А.К.: Иногда у меня бывают сомнения по поводу того, а нужен ли вообще моим детям большой спорт. Ведь это, в первую очередь, тяжёлый труд, а все эти победы, которые вы видите, — только верхушка айсберга. А под ней — постоянная и упорная работа изо дня в день. Дисциплина, ранние подъёмы, посещение спортзала. Мне уже, конечно, поздно что-то менять, но вот у детей пока есть выбор. А с другой стороны, спорт закаляет, и в этом, конечно, для них очень много плюсов.

О будущих соревнованиях

А. К.: Уже по ходу самого «Дакара», как правило, появляются какие-то мысли о гонке в следующем году. Удаётся что-то подсмотреть и у соперников, и сразу задумываешься: как заставить машину ехать ещё быстрее? Вообще весь коллектив команды «КамАЗ-Мастер» работает только ради этого: чтобы автомобили наращивали скорость. Так что подготовка к следующему «Дакару» начинается практически сразу после предыдущего, хотя впереди ещё чемпионат России и ралли «Шёлковый путь», к которому мы тоже будем серьёзно готовиться. К этой гонке ведь также очень высокий интерес.

А. Ш.: Пока ещё даже не удалось передохнуть после «Дакара-2020». Будет недельный отпуск, но сразу же после гонки идёт продолжение — посещение различных мероприятий, общение с журналистами, многочисленные интервью. Мы это называем «13-й спецучасток», идущий после тех 12, что предусмотрены на ралли-рейде. А если говорить о будущем, то победу, как известно, всегда тяжелее удержать, чем добиться её. Когда уже есть результат, гораздо сложнее из года в год его повторять. Но зато такой армии болельщиков, как у нас, кажется, нет ни у одной другой команды. И это, конечно, очень помогает.

О том, чем «Дакар» лучше «Формулы-1»

А. К.: Если задуматься, у «Дакара» масса преимуществ по сравнению с «Формулой-1». Это и длинный период соревнований, и бездорожье… А ещё на «Дакар» приезжает «КамАЗ-Мастер», а на «Формулу» — нет!

Источник: Россия Сегодня