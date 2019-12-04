Глава Еврокомиссии призвала ЕС заняться собственной обороной

19:20

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз заняться развитием собственной обороны в силу существования сфер, в которых Брюссель не видит участия НАТО.

«НАТО — самый сильный оборонный союз в мире. Однако я убеждена, что есть сферы и вопросы, где НАТО не видно, но где необходимо, чтобы присутствовал Евросоюз со способностью действовать», — цитирует её ТАСС.

Также Урсула фон дер Ляйен назвала одной из главных задач нового состава Еврокомиссии развитие обороны и безопасности ЕС.

Ранее Европейский совет окончательно сформировал новый состав Европейской комиссии, которая начала выполнять свои обязанности под руководством фон дер Ляйен 1 декабря.

27 ноября депутаты Европарламента утвердили новый состав ЕК под руководством Урсулы фон дер Ляйен на пятилетний срок.

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