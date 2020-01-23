Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

23 января 2020     16
Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

11:50

Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль, в аэропорту Бен-Гурион встретил министр иностранных дел страны Исраэль Кац. Прямую трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Глава израильского МИД заявил российскому лидеру, что хочет лично поблагодарить его за освобождение Освенцима Красной армией.

«Хотел бы поблагодарить, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией», — сказал Кац.

Дипломат рассказал, что его мать — одна из узниц концлагеря — была освобождена красноармейцами.

Ожидается, что в рамках визита Путин примет участие в форуме памяти Холокоста и в церемонии открытия памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда.

Изначально поездка должна была продлиться два дня, но была сокращена до одного в связи с ситуацией с российским правительством.

Источник: Россия Сегодня

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