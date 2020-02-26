Глава Минздрава Британии рассказал о плане по борьбе с коронавирусом

22:28
Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что правительство разработало чёткий план по недопущению распространения на территории королевства коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает Sky News.
По словам Хэнкока, правительство намерено «локализовать, сдержать, исследовать и ослабить» вспышку нового типа коронавируса COVID-19.
Он также заверил, что были приняты все необходимые меры, чтобы сократить возможные риски для британского общества.
Ранее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Британии достигло 13.
Источник: Россия Сегодня