Глава Минздрава Британии рассказал о плане по борьбе с коронавирусом

Он также заверил, что были приняты все необходимые меры, чтобы сократить возможные риски для британского общества.

По словам Хэнкока, правительство намерено «локализовать, сдержать, исследовать и ослабить» вспышку нового типа коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Sky News.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что правительство разработало чёткий план по недопущению распространения на территории королевства коронавирусной инфекции COVID-19.

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