Глава Минюста Украины заявил о подготовке новых исков против России

4 февраля 2020     11
Глава Минюста Украины заявил о подготовке новых исков против России

04:03

Украина рассматривает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

© minjust.gov.ua

«У нас сейчас пять исков против России и все они на стадии определения принадлежности… если суд признает, что компетентный их рассматривать, тогда перейдёт к рассмотрению по существу», — рассказал он в интервью изданию «Главком».

По его словам, этот процесс может занять годы.

«Но мы не отступаем назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью представления еще одного—двух исков в ближайшее время», — добавил глава Минюста Украины.

Он отметил, что это «вопрос инициативы», и министерство в настоящее время занимается сбором доказательств и обоснований своих требований и пытается получить юридическую поддержку из-за рубежа.

«Пусть это будет сюрпризом», — сказал Малюська ответ на вопрос о предмете иска.

В начале января в «Нафтогазе» заявили о намерении подать обновлённые иски к России по крымским активам на сумму более $7 млрд.

В конце 2019 года Россия и Украина договорились об урегулировании взаимных претензий.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

Источник: Россия Сегодня

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