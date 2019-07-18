Глава отделения «Юнармии» попытался склонить школьницу к сексу и лишился работы

Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили после обвинений в домогательствах к школьнице. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону. В апреле на него пожаловались несколько школьников из-за домогательств к 17-летней ученице.

Однако Следственный комитет не возбудил дело о принуждении к действиям сексуального характера (часть 2 статьи 133 УК), так как следствие не обнаружило у несовершеннолетней «зависимости от мужчины в какой-либо форме». Кроме того, он ей не угрожал. Представители девушки согласились с этим решением, говорится в сообщении ведомства.

При этом факты «недопустимого поведения руководителя» подтвердились, и СК направил руководству Подпорина представление, после чего его сняли с должности. В ведомстве добавили, что опросили 15 подростков, и ни один из них не подтвердил домогательства со стороны Подпорина.