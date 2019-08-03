Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

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Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД. Об этом сообщает Reuters.© The Pentagon / flickr
«Да, я бы хотел этого», — цитирует его агентство.
По словам Эспера, он хотел бы рассчитывать на размещение ракет «в течение нескольких месяцев».
«Но такие вещи занимают больше времени, чем кажется», — сказал он.
Ранее Эспер заявил, что в связи с прекращением действия ДРСМД США приступают к разработке ракет, которые ранее были запрещены данным соглашением.
Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал в беседе с НСН о негативных последствиях прекращения действия договора.
Источник: Россия Сегодня