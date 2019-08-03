Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

3 августа 2019     14
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

14:01

Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД. Об этом сообщает Reuters.

© The Pentagon / flickr

«Да, я бы хотел этого», — цитирует его агентство.

По словам Эспера, он хотел бы рассчитывать на размещение ракет «в течение нескольких месяцев».

«Но такие вещи занимают больше времени, чем кажется», — сказал он.

Ранее Эспер заявил, что в связи с прекращением действия ДРСМД США приступают к разработке ракет, которые ранее были запрещены данным соглашением.

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал в беседе с НСН о негативных последствиях прекращения действия договора.

Источник: Россия Сегодня

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