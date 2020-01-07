Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.

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Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака 00:38 Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак. globallookpress.com Источник: Россия Сегодня



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