00:38
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
00:38
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак.globallookpress.com
Источник: Россия Сегодня
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Модель продала обнаженные снимки ради борьбы с лесными пожарами в Австралии
Популярная в Instagram модель Кейлен Уорд (Kaylen Ward) собрала 700 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, продавая …
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Глава Пентагона заявил об отсутствии планов у США уходить из Ирака
00:38 Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американских военных нет планов покидать Ирак. globallookpress.com Источник: Россия Сегодня
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Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки. Как рассказал …
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Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на …
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Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООH по атаке на посольство США
Россия и Китай заблокировали заявление Совбеза ООН, осуждающее атаку на посольство США в Багдаде, так как оно не учитывало последующий …