Глава профсоюза футболистов Италии: возобновить чемпионаты можно в мае или июне

16 марта 2020     11
Глава профсоюза футболистов Италии: возобновить чемпионаты можно в мае или июне

11:23

Президент профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази высказал мнение о возможных сроках возобновления футбольных чемпионатов страны, остановленных из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас понятно, что невозможно начать играть в начале апреля. Если всё пойдёт хорошо, матчи можно возобновить в мае или июне. Люди считают, что мы думаем только о безопасности футболистов, но за любой командой стоит целый мир», — приводит слова Томмази Football Italia.

Он отметил, что речь идёт о тех, кто путешествует по всей Италии и Европе, встречает много людей, выполняя свою работу.

«Эта проблема касается не только Италии, но и всей Европы, поэтому УЕФА должен вести себя как европейский союз», — добавил глава профсоюза футболистов.

Предварительно все спортивные соревнования в Италии приостановлены до 3 апреля. По данным СМИ, Серия А может быть возобновлена 2 мая.

Ранее сообщалось, что клубы Серии А могут потерять порядка €700 млн, если сезон не будет доигран.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе началась обработка животных от клещей
В Севастополе началась обработка животных от клещей

Севветнадзор вышел в коровники. Крупный рогатый скот обрабатывают от паразитов за счёт бюджета. Пётр Иванович Семенюк почти четверть века ходил …


Из Севастополя в Евпаторию можно будет добраться на электропоезде за 2 часа 40 минут
Из Севастополя в Евпаторию можно будет добраться на электропоезде за 2 часа 40 минут

С 11 апреля из Севастополя в Евпаторию можно будет добраться не только на автобусе, но и электропоезде. Каждый день в …


В Севастополе лоб в лоб столкнулись две иномарки
В Севастополе лоб в лоб столкнулись две иномарки

В воскресенье в 15:47 недалеко от остановки общественного транспорта «35 береговая батарея» в лобовую столкнулись два автомобиля. Пострадали оба водителя. …


Севастопольские школы готовятся перевести на свободное посещение
Севастопольские школы готовятся перевести на свободное посещение

Родители сбудут самостоятельно принимать решение, отправлять ли ребёнка в школу. В рамках мер по профилактике распространения коронавируса, Министерство просвещения России …


В Севастополе отмечают годовщину исторического референдума 2014 года
В Севастополе отмечают годовщину исторического референдума 2014 года

В Севастополе и Крыму сегодня отмечают шестую годовщину Русской весны. 16 марта 2014 года на полуострове прошёл референдум, на котором …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты