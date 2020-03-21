Глава РПЛ считает, что сезон не будет возобновлён раньше 24 апреля

14:58

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение о возможных сроках возобновления розыгрыша турнира, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

РИА Новости

«Мы поучаствовали в двух видеоконференциях с руководителями европейских лиг. Там был дан чёткий посыл — рекомендовать, это не значит, что в каком-то приказном порядке принять решение и завершить сезон 30 июня. Там была рекомендация действовать с тем же планом, который у нас в стране. У нас есть рекомендация до 10 апреля. Лиги с пониманием к этому отнеслись, лиги приняли решение совместно с РФС. До 10 апреля мы приостановили, что будет дальше, давайте по мере поступления рекомендаций от органов государственной власти», — приводит слова Прядкина «Матч ТВ».

Он отметил, что перед возобновлением турнира нужно будет дать клубам время на проведение тренировочных сборов.

«К примеру, если 10 апреля всё откроется — это оптимистичный вариант — то раньше 24 апреля мы не стартуем. У нас есть несколько вариантов календаря, оптимистичный, пессимистичный, со взглядом в будущее», — добавил глава РПЛ.

17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что РПЛ во время паузы из-за коронавируса намерена провести серию кибертурниров.

Источник: Россия Сегодня