Глава РУСАДА заявил, что WADA до 31 декабря получит документы по несогласию с санкциям

27 декабря 2019     16
Глава РУСАДА заявил, что WADA до 31 декабря получит документы по несогласию с санкциям

15:30

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до 31 декабря получит весь пакет документов, в которых выражено несогласие с решением о наложении санкции на российский спорт.

«Пакет документов лично будет доставлен до 31 декабря непосредственно в офис, WADA уже получило уведомление. Далее пакет готовится, подаётся в суд, формируется состав судей. Предполагаем, что рассмотрение может завершиться в апреле-мае, если не будет сложных технических экспертиз», — заявил Ганус.

9 декабря исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение обжаловать вердикт WADA в Спортивном арбитражном суде, которое 24 декабря было утверждено общим собранием членов организации.

Ранее Ганус заявил, что Спортивный арбитражный суд, рассмотрев апелляцию, может даже ужесточить санкции, наложенные на Россию.

Источник: Россия Сегодня

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