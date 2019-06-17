Глава РШФ оценил шансы Горячкиной стать чемпионкой мира

17 июня 2019     18
Глава РШФ оценил шансы Горячкиной стать чемпионкой мира

Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов оценил шансы Александры Горячкиной на завоевание титула чемпионки мира.

  • РИА Новости

«Мы верим в неё и считаем, что шансы есть. Будем готовиться, – сказал Филатов по телефону. Она невероятно технична — очень хорошо играет в эндшпиле, когда мало фигур на доске, она блестяще действует. На сегодняшний день с ней сложно бороться, она очень хорошо чувствует позицию», — приводит слова Филатова РИА Новости.

Горячкина стала победительницей турнира претенденток, прошедшего в Казани, и завоевала право сыграть с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая за шахматную корону.

Ранее сообщалось, что Карякин рад победе на турнире «Армагеддон».

Источник: Россия Сегодня

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