Глава ФЛГР высказалась о досрочной победе Большунова в досрочном зачёте Кубка мира

11 марта 2020     16
Глава ФЛГР высказалась о досрочной победе Большунова в досрочном зачёте Кубка мира

11:06

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила уверенность, что Йоханнес Клебо не догнал бы Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира, даже если бы норвежцы не отказались от участия на этапах в Северной Америке.

РИА Новости

«Мне вообще плевать на их эмоции. Я счастливый человек, потому что живу в это прекрасное время, у нас есть спортсмен, богатырь. Даже без этого было понятно, что Клебо его бы уже все равно не догнал. Пусть научатся проигрывать, а не искать причины», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Этап в канадских Квебеке и Кэнморе состоится с 14 по 15 марта и с 20 по 22 марта соответственно, а этап в американском Миннеаполисе пройдёт 17 марта.

Из-за отказа норвежцев ехать на этапы в Северную Америку россиянин Александр Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира. Сборная Норвегии отказалась участвовать из-за эпидемии коронавируса.

Ранее FIS отреагировала на отказ сборной Норвегии сняться с этапов КМ в США и Канаде.

Источник: Россия Сегодня

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