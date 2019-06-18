Глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев заявил, что новости о допинговом скандале в регионе не являются правдивыми.
«Пока это всё как фейковые новости. Я никаких материалов не видел, по поводу того, что сегодня говорят, необходима комплексная оценка. Спортсмены нашей республики никогда допингом не увлекались. Скорее всего, можно предположить, что это что-то надуманное», — цитирует чиновника РБК.
17 июня стало известно, что после расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении 33 чувашских спортсменов из 10 видов спорта планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.
Ранее сообщалось, что Минспорт Чувашии окажет содействие в расследовании 33 допинговых дел.
Источник: Россия Сегодня
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Глава Чувашии — о допинговом скандале в регионе: это что-то надуманное
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