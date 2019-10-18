Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и экс-обладателем титула в лёгком весе американцем Фрэнки Эдгаром.Конор Макгрегор Reuters
«Конору нравится драться, и он хочет сделать это ещё раз. Но биться с Фрэнки Эдгаром он не будет. Фрэнки на две весовые категории ниже», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
По его мнению, Эдгару нет смысла драться с Макгрегором, так как он является претендентом на титул в полулёгком весе.
«Думаю, Конор выйдет на бой в следующем году», — добавил Уайт.
Последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он потерпел поражение в титульном поединке от действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Макгрегор намекнул на бой с Эдгаром в социальных сетях.
Источник: Россия Сегодня