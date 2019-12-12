Глава WADA считает, что ситуация с Россией «отравила» отношения в спорте

15:39

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди высказал мнение о негативном влиянии допинг-скандалов вокруг России на мировой спорт.

«Во многом эта ситуация отравила отношения и принесла спорту огромные проблемы. Но, с моей точки зрения, мы справились с этим ответственно и хорошо. Я удовлетворён сбалансированным решением, которое Джонатан Тэйлор сформулировал достаточно грамотно», — приводит слова Риди Inside the Games.

Он отметил, что по его мнению, после решения исполкома WADA российские власти должны были задуматься над своими действиями и над тем, что вредят молодым суперменам.

«Спорт в России стал чище с момента моего прихода на этот пост. Мы отстроили одно из самых крупных антидопинговых агентства в мире. Мы стали лучше понимать то, как думают мошенники. Мы больше знаем о науке, из которой они стараются извлечь выгоду. Но мир всё равно не стал абсолютно чистым», — добавил глава WADA.

Полномочия 77-летнего британца, руководившего WADA с 2014 года, истекут 1 января 2020 года. Новым главой агенства уже избран поляк Витольд Банька.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что комиссия атлетов WADA хочет ужесточить санкции против российского спорта.

Источник: Россия Сегодня