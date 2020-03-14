Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

14 марта 2020     22
Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

13:27

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.

РИА Новости

«Сама болезнь имеет как минимум четыре таких очерченных этапа: первый этап — это вирусемия. Безобидная простуда, ничего особого нет, семь-девять дней приблизительно в этом интервале», — рассказал Чучалин.

По его словам, начиная с девятого по 14 день болезни, ситуация «качественно меняется», потому что именно в этот период формируется вирусно-бактериальная пневмония.

«Поразив эпителиальные клетки организма в этом анатомическом пространстве дыхательных путей происходит колонизация микроорганизмов, бактерий», — объяснил он.

По его словам, врач должен «проявить своё искусство» по выявлению болезни на начальных этапах. 

«Если эта ситуация не контролируется и болезнь прогрессирует, то наступают уже более серьёзные осложнения, мы называем это острый респираторный дистресс-синдром, шок, человек дышать самостоятельно не может. Если быть точным, мы это называем некардиогенный отёк лёгкого», — рассказал специалист.

По его словам, отёк лёгких можно лечить с помощью машины искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

«Если человек переносит эту фазу, то имунносупрессия, вызванная поражением приобретённого и врождённого иммунитета становится губительной и у больного присоединяются такие агрессивные возбудители как синегнойная палочка, грибы», — рассказал он.

Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в беседе с «Невскими новостями» дала рекомендации по защите детей от коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

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