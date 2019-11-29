Главный тренер клуба НХЛ признался в оскорблении игрока на расовой почве

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» Билл Питерс, отстранённый от исполнения своих обязанностей несколькими днями ранее, признался, что оскорблял своего бывшего подопечного Акима Алиу на расовой почве.

© Tomi Hänninen/Newspix24 globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на опубликованное в социальных сетях письмо Питерса генеральному менеджеру «Флеймз» Брэду Тревелингу, факт подлинности которого подтвердили в канадском клубе.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в сезоне-2009/10, когда Питерс работал с фарм-клубом «Чикаго Блэкхоукс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ). По словам Алиу, тренеру не нравилась музыка, которую нападающий включал в раздевалке, из-за чего между ними возник конфликт.

Кроме того, бывший игрок НХЛ Михал Йордан обвинил Питерса в том, что во время работы в должности главного тренера клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз», которую специалист занимал в период с 2014 по 2018 год, он применял физическое воздействие к игрокам во время матчей. Это подтвердил и экс-ассистент Билла в «Харрикейнз» Род Бринд’Амор.

В настоящее время НХЛ проводит расследование по делу Питерса, по итогам которого к специалисту могут быть применены дисциплинарные санкции.

Ранее сообщалось, что в Англии дисквалифицировали и оштрафовали футболиста за проявление расизма.

Источник: Россия Сегодня