Главный тренер сборной Сербии Джорджевич раскритиковал ФИБА

2 сентября 2019     15
Главный тренер сборной Сербии Джорджевич раскритиковал ФИБА

21:50

Наставник сборной Сербии Саша Джорджевич подверг критике Международную федерацию баскетбола (FIBA) за формат чемпионата мира-2019.

© fiba.basketball

«Я не понимаю, чего ФИБА хочет добиться подобной системой. На чемпионате присутствует 12 команд, которые проиграют с огромной разницей. Два поражения с разницей по 40-50 очков, безусловно, не пойдут этим сборным на пользу», — цитирует Джорждевича Eurohoops.

Сборная Сербии выиграла два стартовых матча на чемпионате мира с суммарным преимущество в 116 очков (105:59 с Анголой и 126:67 против команды Филиппин).

Ранее сборная России обыграла Южную Корею на Кубке мира по баскетболу.

Источник: Россия Сегодня

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