Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

20 ноября 2019     19
Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

11:23

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

© Александр Вильф РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СБР.

Таким образом, изначально не попавшая в национальную команду Екатерина Глазырина сможет выступить на Кубке IBU. Также в нём примет участие Ирина Старых, которая, по мнению тренерского штаба, должна была быть включена в состав на КМ.

Первый этап Кубка мира по биатлону начнётся 30 ноября в шведском Эстерсунде, а 28 ноября в норвежском Шушене стартует Кубок IBU.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал безобразием ситуацию с отбором в сборную.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Два снаряда времен ВОВ обезвредили в Калужской области
Два снаряда времен ВОВ обезвредили в Калужской области

В Калужской области специалисты-взрывотехники дважды за сутки выезжали на обезвреживание опасных снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное …


Форум «Мой бизнес-Деловой Севастополь» соберет огромное количество участников
Форум «Мой бизнес-Деловой Севастополь» соберет огромное количество участников

21-22 ноября 2019 года в Севастополе пройдет бесплатный предпринимательский форум «Мой бизнес-Деловой Севастополь», организованный Министерством экономического развития РФ и университетом …


Сколько Собчак зарабатывает в Instagram?
Сколько Собчак зарабатывает в Instagram?

Телеведущая Ксения Собчак больше всех зарабатывает на рекламе в Instagram, следует из рейтинга, опубликованного в журнала Forbes.   По версии издания, телеведущая …


Полторы тысячи севастопольцев станут участниками форума «Мой бизнес»
Полторы тысячи севастопольцев станут участниками форума «Мой бизнес»

Завтра в Севастополе откроется площадка всероссийского форума «Мой бизнес». В нем примут участие 16 экспертов в сфере предпринимательства. В начале …


На мосту через суходол демонтировали троллейбусные контактные сети
На мосту через суходол демонтировали троллейбусные контактные сети

Мост через суходол вновь открыт движения. Минувшей ночью оно было перекрыто, чтобы рабочие смогли без помех демонтировать троллейбусную контактную сеть. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты