Глушаков отреагировал на слова Дзюбы о «позорном» судействе матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»

17 августа 2019     17
Глушаков отреагировал на слова Дзюбы о «позорном» судействе матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»

23:10

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, назвавшего «позором» работу бригады арбитров матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между коллективами из Санкт-Петербурга и Грозного во главе с Алексеем Матюниным.

© Алексей Даничев РИА Новости

«Дзюба назвал судейство позором? Понятно, что позор, когда дома теряют очки. А когда у нас игрока удаляют, а у них Игоря Смольникова — нет? Когда люди с двух ног катятся и им не показывают жёлтые карточки? Это не позор?» — цитирует полузащитника «Ахмата» «Чемпионат».

По словам Глушакова, футболисты грозненской команды не позволяют себе громких высказываний о судействе.

«Давайте не будем говорить «позор». Нам и так сложно было, ещё и в меньшинстве. Надо было двоих-троих у нас удалить? Тогда было бы хорошо им?» — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.

Источник: Россия Сегодня

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