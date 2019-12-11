Годовалая девочка умерла во время тихого часа в российском детском саду

11 декабря 2019     8
Годовалая девочка умерла во время тихого часа в российском детском саду

В одном из частных детских садов Ижевска во время тихого часа умерла годовалая девочка. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Удмуртии.

По данным следствия, 10 декабря около 15 часов сотрудники детского сада обнаружили тело девочки без видимых признаков насильственной смерти.

СК возбудил дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее стало известно, что в одном из детских садов города Камызяка Астраханской области умерла двухлетняя девочка. По факту гибели ребенка назначена проверка, обстоятельства произошедшего и причина смерти девочки выясняются.

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Источник: Лента.Ру

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