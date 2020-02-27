Голевой пас Мхитаряна помог «Роме» пройти «Гент» в 1/16 финала Лиги Европы

27 февраля 2020     10
Голевой пас Мхитаряна помог «Роме» пройти «Гент» в 1/16 финала Лиги Европы

22:51

Итальянская «Рома» вышла в 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

Reuters © Francois Lenoir

В ответном матче 1/16 финала римляне в гостях сыграли вничью с бельгийским «Гентом» (1:1), мяч в их составе с передачи Генриха Мхитаряна провёл Джастин Клюйверт. Первый матч окончился в пользу «Ромы» (1:0).

Пробился в следующую стадию и немецкий «Вольфсбург», одолевший на выезде шведский «Мальмё» (3:0). Ранее немцы также были сильнее (2:1).

Австрийский ЛАСК идёт дальше после домашней победы над АЗ из Нидерландов (2:0, 1:1 в первой встрече).

Ранее сообщалось, что ФИФА представила предложения по реформе системы трансферов.

Источник: Россия Сегодня

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