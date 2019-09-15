Голландские болельщики устроили праздник для детей

15 сентября 2019     17
Голландские болельщики устроили праздник для детей

21:11

На матче чемпионата Голландии между «Фейеноордом» и «Ден Хаагом» болельщики гостей усыпали детей плюшевыми медведями.

@Feyenoord Twitter

На очередной домашний матч чемпионата Голландии «Фейеноорд» пригласил детей из Софийского детского госпиталя. Фанаты «Ден Хаага», который был гостевой командой, устроили для юных гостей футбольного матча праздник, осыпав их дождём из плюшевых медведей.

В настоящее время «Аякс» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, «Ден Хааг» находится на 14-й строчке.

Ранее Слуцкий заявил, что занят футболом 23 часа и 55 минут, а оставшиеся 5 минут — для Instagram.

Источник: Россия Сегодня

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