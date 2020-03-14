Голосование по поправкам в Конституцию отказались отменять из-за коронавируса

14 марта 2020     14
Голосование по поправкам в Конституцию отказались отменять из-за коронавируса

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не планируется отменять из-за роста распространения коронавируса. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

При этом она допустила, что мероприятие могут перенести на другую дату, если того потребуют «обстоятельства и ситуация». Предварительно голосование назначено на 22 апреля.

Совфед на внеочередном заседании принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами поправок к Конституции. Все 85 субъектов Федерации прислали положительные заключения. Документ одобрили 164 сенатора, один высказался против.

В законопроекте о поправках в Конституцию более 400 пунктов. Предполагается расширение полномочий парламента, введение ограничений для чиновников высшего ранга, а также упоминание бога в законе и запрет на однополые браки. В случае если закон будет принят, действующий президент может баллотироваться на новый срок, но только если Конституционный суд одобрит это.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе стартовал новый этап озеленения Большой Морской
В Севастополе стартовал новый этап озеленения Большой Морской

В Севастополе продолжается работа по озеленению улицы Большой Морской.  Специалисты приступили к высадке кустарников. В Севастополе, вокруг уже посаженных крупномерных …


На Сапун-горе на новой аллее устанавливают военную технику
На Сапун-горе на новой аллее устанавливают военную технику

В Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике продолжаются работы по реконструкции музейного комплекса на Сапун-горе. Рабочие приступили к установке военной техники на новой аллее …


Причиной тревоги на борту летевшего в Москву SSJ-100 стал кондиционер
Причиной тревоги на борту летевшего в Москву SSJ-100 стал кондиционер

Неполадки в системе кондиционирования стали причиной подачи сигнала тревоги с борта летевшего в Москву пассажирского самолета SSJ-100. Об этом сообщает …


Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса
Украинский министр предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предрек смерть всех пенсионеров от коронавируса. Об этом сообщил депутат партии «Голос» Ярослав Железняк …


Голосование по поправкам в Конституцию отказались отменять из-за коронавируса
Голосование по поправкам в Конституцию отказались отменять из-за коронавируса

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не планируется отменять из-за роста распространения коронавируса. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты