Гол Жиго в компенсированное время принёс «Спартаку» победу над «Сочи» в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счётом 1:0.

Автором победного для красно-белых гола стал защитник Самуэль Жиго, забивший на четвёртой из семи компенсированных ко второму тайму минут.

Соперником «Спартака» во втором туре станет «Ростов», а «Сочи» сыграет с «Зенитом». Матчи пройдут 20 и 21 июля соответственно.

Ранее Сергей Хусаинов заявил, что в ворота «Спартака» в матче РПЛ с «Сочи» не поставили чистый пенальти.