Гол Неймара на последних минутах принёс ПСЖ победу над «Страсбургом» в Лиге 1

14 сентября 2019     34
Гол Неймара на последних минутах принёс ПСЖ победу над «Страсбургом» в Лиге 1

20:37

ПСЖ на своём поле обыграл «Страсбург» в матче пятого тура французской футбольной Лиги 1.

© psg_inside Twitter

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на второй компенсированной к матчу минуте забил Неймар.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 12 очками. «Страсбург», имея в активе три балла, располагается на 18-м месте.

В следующем туре ПСЖ сыграет с «Лионом», а «Страсбург» — с «Нантом».

Ранее министр спорта Франции раскритиковала главу FFF за слова о гомофобии.

Источник: Россия Сегодня

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