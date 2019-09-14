Гол Неймара на последних минутах принёс ПСЖ победу над «Страсбургом» в Лиге 1

20:37

ПСЖ на своём поле обыграл «Страсбург» в матче пятого тура французской футбольной Лиги 1.

© psg_inside Twitter

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на второй компенсированной к матчу минуте забил Неймар.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции с 12 очками. «Страсбург», имея в активе три балла, располагается на 18-м месте.

В следующем туре ПСЖ сыграет с «Лионом», а «Страсбург» — с «Нантом».

Ранее министр спорта Франции раскритиковала главу FFF за слова о гомофобии.

Источник: Россия Сегодня