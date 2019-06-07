Гол Промеса помог Нидерландам обыграть Англию в полуфинале Лиги наций

7 июня 2019     13
Гол Промеса помог Нидерландам обыграть Англию в полуфинале Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время победила национальную команду Англии в полуфинале Лиги наций УЕФА.

  • Футболисты сборной Нидерландов во время матча Лиги наций с командой Англии
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной Нидерландов. 

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. На гол Маркуса Рашфорда с пенальти на 32-й минуте подопечные Рональда Кумана ответили точным ударом Маттейса де Лигта на 73-й минуте.

На 97-й минуте мяч в свои ворота забил защитник сборной Англии Кайл Уокер, а Квинси Промес упрочил преимущество своей команды на 114-й минуте.

Сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций, где сыграет с национальной командой Португалии.

Ранее форвард сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что рад помочь своей национальной команде выйти в финал Лиги наций УЕФА.

Источник: Россия Сегодня

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