Гол Промеса помог Нидерландам обыграть Англию в полуфинале Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время победила национальную команду Англии в полуфинале Лиги наций УЕФА.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной Нидерландов.

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. На гол Маркуса Рашфорда с пенальти на 32-й минуте подопечные Рональда Кумана ответили точным ударом Маттейса де Лигта на 73-й минуте.

На 97-й минуте мяч в свои ворота забил защитник сборной Англии Кайл Уокер, а Квинси Промес упрочил преимущество своей команды на 114-й минуте.

Сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций, где сыграет с национальной командой Португалии.

Ранее форвард сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что рад помочь своей национальной команде выйти в финал Лиги наций УЕФА.