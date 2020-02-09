Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины минимум на 10%

9 февраля 2020     19
Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины минимум на 10%

22:29

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.

РИА Новости

«Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат. Большая экономия нами предусматривается за счёт внедрения IT-инструментов», — сказал Гончарук.

Он также сообщил, что в настоящее время обсуждается вопрос об установлении уровня дохода для топ-чиновников в пределах от трёх до пяти средних заработных плат.

«От 30 до 50 тыс. ($1,2-2 тыс. — RT) — это тот коридор, в котором будут зарплаты в правительстве на наивысшем уровне», — пояснил премьер.

Ранее глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила установить зависимость зарплат чиновников от минимальных доходов граждан.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский поручил в 2020 году сократить на 10% расходы госбюджета на содержание чиновников.

Источник: Россия Сегодня

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