Гончарук заявил о планах смены руководства «Украинских железных дорог»

13:59

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о намерении кабмина страны в ближайшее время сменить руководство компании «Украинские железные дороги» из-за «дикой коррупции». Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

РИА Новости

«Коррупция в компании «Украинские железные дороги», к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно», — приводит «Укринформ» слова Гончарука.

Премьер заявил о неэффективности и убыточности компании, отметив, что «почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили».

Ранее Гончарук сообщил, что железнодорожная инфраструктура страны почти полностью уничтожена.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН оценил это заявление.

Источник: Россия Сегодня