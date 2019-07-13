Гонщик Ferrari Леклер выиграл третью практику Гран-при Великобритании

Пилот команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время в третьей практике Гран-при Великобритании, россиянин Даниил Квят не попал в …

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год. Об этом в субботу, 13 июля, сообщается на странице кабина во «ВКонтакте». Согласно …