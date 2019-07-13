Гонщик Ferrari Леклер выиграл третью практику Гран-при Великобритании

Пилот команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время в третьей практике Гран-при Великобритании, россиянин Даниил Квят не попал в десятку лучших.
На третьей практике Гран-при Великобритании быстрейший круг показал Шарль Леклер из Ferrari — 1:25,905. Вторым стал его партнёр по команде Себастьян Феттель (+0,026). Замкнул тройку Льюис Хэмилтион из Mercedes (+0,049).
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят показал 13-е время, уступив лидеру 1,203 секунды.
Ранее Квят рассказал о приготовлениях к рождению ребёнка.
Источник: Россия Сегодня