Гонщик Ferrari Леклер выиграл третью практику Гран-при Великобритании

13 июля 2019     6
Гонщик Ferrari Леклер выиграл третью практику Гран-при Великобритании

Пилот команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время в третьей практике Гран-при Великобритании, россиянин Даниил Квят не попал в десятку лучших.

На третьей практике Гран-при Великобритании быстрейший круг показал Шарль Леклер из Ferrari — 1:25,905. Вторым стал его партнёр по команде Себастьян Феттель (+0,026). Замкнул тройку Льюис Хэмилтион из Mercedes (+0,049).

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят показал 13-е время, уступив лидеру 1,203 секунды.

Ранее Квят рассказал о приготовлениях к рождению ребёнка.

Источник: Россия Сегодня

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