Города Удмуртии получат 750 млн рублей на ремонт дорог в 2020 году

20 июня 2019     20
Города Удмуртии получат 750 млн рублей на ремонт дорог в 2020 году

Города Удмуртии получат 750 млн рублей на ремонт местных дорог в 2020 году, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

  • РИА Новости

«Если взять наши крупные города, то, например, в Сарапуле протяжённость дорог в ненормативном качестве — 21%, а в Воткинске — 87%. Мы понимаем, что для жизнеобеспечения города необходимо максимально выравнивать эту ситуацию», — заявил председатель республиканского кабмина Ярослав Семёнов.

Во время рабочей поездки в Сарапул он отметил, что списки объектов для ремонта уже составлены и направлены в региональный Миндортранс.

Окончательное решение будет принято в зависимости от протяжённости дорог, находящихся в ненормативном состоянии.

Ижевску выделят 500 млн рублей, а Сарапул, Воткинск, Можга и Камбарка поделят между собой 250 млн.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в восьми муниципалитетах Московской области проверили содержание дорожной сети.

Источник: Россия Сегодня

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