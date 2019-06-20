Города Удмуртии получат 750 млн рублей на ремонт дорог в 2020 году

Города Удмуртии получат 750 млн рублей на ремонт местных дорог в 2020 году, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
«Если взять наши крупные города, то, например, в Сарапуле протяжённость дорог в ненормативном качестве — 21%, а в Воткинске — 87%. Мы понимаем, что для жизнеобеспечения города необходимо максимально выравнивать эту ситуацию», — заявил председатель республиканского кабмина Ярослав Семёнов.
Во время рабочей поездки в Сарапул он отметил, что списки объектов для ремонта уже составлены и направлены в региональный Миндортранс.
Окончательное решение будет принято в зависимости от протяжённости дорог, находящихся в ненормативном состоянии.
Ижевску выделят 500 млн рублей, а Сарапул, Воткинск, Можга и Камбарка поделят между собой 250 млн.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в восьми муниципалитетах Московской области проверили содержание дорожной сети.
Источник: Россия Сегодня
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