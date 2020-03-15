Город Дудинка в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии

15 марта 2020     9
Город Дудинка в Красноярском крае остался без отопления из-за аварии

10:56

В Красноярском крае город Дудинка, в котором проживают около 21 тыс. человек, остался без теплоснабжения и горячей воды в связи с обрывом на линии электропередачи.

© Михаил Воскресенский РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на мэрию.

По данным синоптиков, сейчас в Дудинке -16 ℃, к вечеру ожидается похолодание до -21 ℃.

«15 марта в 08:40 (04:40 мск) произошёл обрыв на линии электропередачи со стороны Норильска», — заявили в мэрии.

Бригады специалистов направились к месту обрыва для устранения аварии.

«В настоящее время в городе прекращена подача горячей воды и отопления», — указано в сообщении.

В январе авария оставила без электричества около 65 тыс. человек в пяти районах Якутии.

Источник: Россия Сегодня

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